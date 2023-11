Incendio nel garage di un’abitazione nel Catanese, intervengono i vigili del fuoco

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, non si hanno notizie di persone coinvolte, intossicate o ferite

Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania e una autobotte di rincalzo sono intervenute in via Galimberti a Santa Venerina (Catania) per un incendio sviluppatosi nel garage di un’abitazione a due elevazioni. All’interno vi erano parcheggiati una Fiat Panda con impianto a gas e un camion.

Cause del rogo in accertamento

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, non si hanno notizie di persone coinvolte, intossicate o ferite. L’incendio ha impegnato i vigili del fuoco per diverse ore e sul posto presenti anche i carabinieri.