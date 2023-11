Paura nell’Agrigentino, scoppia incendio in abitazione: arrivano i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato in via Cacici a Licata. Si tratta del secondo rogo che si verifica in zona in pochi giorni.

Un incendio si è sviluppato nella serata di lunedì 20 novembre in un appartamento al piano terra di via Cacici a Licata, in provincia di Agrigento.

L’arrivo dei vigili del fuoco

Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente in tutta l’abitazione, con i vigili del fuoco intervenuti che hanno dovuto lavorare a lungo prima di spegnere il rogo. L’area è stata messa in sicurezza dai pompieri.

Sono ancora da comprendere le cause che hanno causato le fiamme dell’appartamento di via Cacici. Fortunatamente, in base al sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

Secondo incendio in pochi giorni

Si tratta del secondo incendio che si verifica in un’abitazione di via Cacici nel giro di pochi giorni. Lo scorso 29 ottobre le fiamme avevano attaccato una casa del posto.

Fortunatamente, anche in quel caso il rogo improvviso non avrebbe causato il ferimento di persone. In base a una prima ipotesi, a causare l’incendio potrebbe essere stato il malfunzionamento di una caldaia.