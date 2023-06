Si tuffa dal pontile ma l’acqua è troppo bassa: a rischio paralisi 17enne

I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale per poi essere elitrasportato in un centro specializzato.

Neanche è iniziata la stagione estiva che già si contano, numerosi, gli incidenti che coinvolgono i bagnanti. Ultimo in ordine di tempo quello occorso a un 17enne di Castelfranco Veneto, il cui tuffo da un pontile della spiaggia di Jesolo (Venezia) potrebbe costare caro. Causa acqua bassa infatti, il giovane ha battuto la testa sul fondale. Fin da subito le sue condizioni sono apparse critiche, con gli amici che, capendo che qualcosa era andata storta hanno allertato i soccorsi.

Arti inferiori insensibili

Giunta sul posto l’ambulanza del Suem, i sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale per poi essere elitrasportato in un centro specializzato. Sembra che il ragazzo lamentasse di non avvertire la sensibilità agli arti inferiori. I successivi esami potranno stabilire la gravità del danno subito dall’impatto con il fondale del mare.

Avviso non rispettato

Jesolo Turismo ricorda ancora una volta che, su tutto l’arenile di Jesolo, c’è il divieto di tuffarsi dai pontili, proprio per la pericolosità che questo comporta, per il fondale troppo basso per simili attivit