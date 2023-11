Siccità, Regione in soccorso degli agricoltori

Autunno secco, previsto l’abbattimento di un ulteriore 50% di carburante per determinate produzioni. Coltivatori costretti a interventi ripetuti con irrigazioni di emergenza

PALERMO – Da una parte la paura per eventi climatici sempre più estremi, che causano danni e devastazione a cose e persone. Dall’altra la siccità, una calamità che ormai da anni è diventata una triste certezza per l’agricoltura siciliana. La Regione ha quindi deciso di intervenire in aiuto degli agricoltori, in conseguenza dei dati esposti nella “Relazione sulle condizioni di siccità rilevate in Sicilia al 31/10/2023”, che analizza i numeri rilevati dalla rete stazioni Sias, il servizio informativo agrometeorologico siciliano.

Piogge, Sicilia in deficit

Il documento rileva come la carenza di eventi piovosi significativi abbia inciso fortemente sul bilancio pluviometrico non solo a breve termine, ma anche nel medio termine, portando buona parte della Sicilia in situazione di deficit da inizio anno, nonostante gli anomali e non sempre benefici apporti dei mesi di maggio e giugno. L’assessorato regionale dell’Agricoltura, quindi, ha deciso di maggiorare del 50% il quantitativo di carburante annuo assegnato rispetto a quello stabilito per quelle tipologie di coltura che richiedono lavorazioni nel secondo semestre del 2023, per sopperire ai maggiori consumi effettivi di carburante causati dall’eccezionale condizione di andamento climatico sfavorevole.

Dalla Regione maggiorato il carburante annuo

Il problema è stato portato all’attenzione delle istituzioni anche dalle segnalazioni delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative del settore agricoltura che hanno richiesto un intervento immediato da parte del dipartimento regionale dell’agricoltura. Ad essere chiesto un aiuto ad un settore economico cruciale per l’intera economia regionale, oltre che in difesa del patrimonio ambientale della regione. Tale aumento di carburante sarà fornito a chi è in possesso dei requisiti ne faccia richiesta entro il prossimo 30 novembre, come supplemento per le attività lavorative agricole per le quali, a causa delle condizioni climatiche, si dovrà intervenire ripetutamente con irrigazioni di soccorso o operazioni meccaniche al terreno. In particolare, in riferimento ad agrumi e fruttiferi in genere, uva da tavola o ortaggi in pieno campo.

Tale ulteriore contributo è reso possibile dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 30 dicembre 2015, che da facoltà alle regioni di concedere motivate maggiorazioni nei casi di avversità atmosferiche o andamento climatico sfavorevole durante l’anno, siccità e alluvioni o fitopatie di eccezionale gravità.

Come richiede il carburante aggiuntivo

Per usufruire della maggiorazione, il richiedente deve compilare una nuova istanza che conferma il quantitativo di carburante già prelevato e richiede le maggiorazioni, come supplemento all’irrigazione e supplemento alle lavorazioni superficiali del terreno, come aratura/zappatura, lavorazione a due strati, erpicatura/affinatura, e tutte le attività legate alla pulizia e sistemazione del terreno per una migliore fruizione dell’acqua disponibile. Si tratta, purtroppo, di aiuti che però non risolvono il problema a monte.

Ma il problema siccità rimane

Il report siccità del 2022, stilato dall’autorità del bacino del distretto idrografico della Sicilia la scorsa estate, disegna l’immagine di un anno, quello passato, caratterizzato da lunghi periodi privi di precipitazioni significative. Inoltre, le precipitazioni registrate nell’isola nel mese di gennaio 2022, con una media regionale di circa 600 millimetri (mm), si attestano ben al di sotto della media regionale di lungo periodo (1980-2022) pari a 750 mm. Senza dimenticare lo stato delle infrastrutture irrigue, che purtroppo sono spesso in condizioni tali da portare alla dispersione di grande parte del liquido prezioso.