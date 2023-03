Sicilia, Anas: “Previsti interventi di pavimentazione su statale 640′

Interventi di pavimentazione domani, tra le 7.30 e le 17, sulla statale 640 ‘Strada degli Scrittori’ in tre distinti tratti. Lo rende noto l‘Anas, spiegando che “sarà interessato il tratto tra il km 58,600 e il km 58,800, con istituzione di circolazione a senso unico alternato. Si interverrà inoltre, in prossimità del km 5, sulla rampa di svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Agrigento e diretti a Porto Empedocle e, in prossimità della connessione tra statale 640 e statale 640dir, sulla rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Caltanissetta e diretti ad Agrigento”.