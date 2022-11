Sicilia, ancora allerta meteo: temporali e forti raffiche di vento

In Sicilia un'altra allerta meteo per la giornata odierna. Sono previsti temporali e forti raffiche di vento

In Sicilia da ore si abbattono pioggia intensa e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato un’altra allerta meteo per la giornata odierna. Sono previsti temporali nelle province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. In queste zone l’allerta è arancione mentre è gialla nel resto della regione. Tuttavia pure nelle altre aree si attendono acquazzoni. Calano le temperature con le massime che si attestano tra 11 e 18 gradi. Le acque sono mosse e si prevedono mareggiate. Molti comuni, infine, hanno adottato misure precauzionale chiudendo luoghi pubblici o sospendendo attività per salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Si raccomanda la massima attenzione per il rischio allagamenti.

Maltempo e danni in Sicilia: altri 6 Comuni in stato di crisi e di emergenza

Il Governo isolano, inoltre, aveva già esteso nelle scorse ore ad altri sei Comuni lo stato di crisi e di emergenza, dichiarato il 24 ottobre per moltissime zone siciliane proprio per i danni provocati dalle pessime condizioni meteorologi nei giorni 25, 26 e 30 settembre e l’1°, il 9 e il 13 di ottobre. Il provvedimento dura 6 mesi. Di seguito i territori interessati: Vita, Calatafimi Segesta e Salemi nel trapanese; Vittoria nel ragusano; Caltabellotta e Montevago nell’agrigentino.