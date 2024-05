Sicilia, la classifica delle “bandiere verdi”: ecco quali sono le migliori spiagge per bambini sull’isola

L'elenco delle località balneari ideali per trascorrere giornate serene e rilassanti con i propri piccoli

L’estate si avvicina a grandi passi, ormai è proprio dietro l’angolo. Migliaia di famiglie siciliane non vedono l’ora di godersi una delle immense ricchezze che la Trinacria offre, ovvero il mare. Facendo attenzione, però, alla sicurezza e al divertimento dei propri bambini, cercando spiagge quanto il più possibile pulite nonchè dotate di attrezzature che consentano giochi liberi e indisturbati. Indispensabili, inoltre, nche servizi adeguati come la presenza di bagnini e assistenti di spiaggia. Così come i servizi di ristorazione, i negozi e le strutture sportive a corredo. Questi sono i requisiti fondamentali per una località marina a misura di bambino. In poche parole, i genitori ricercano quelle che vengono classificate come “bandiere verdi”.

Cosa significa “bandiera verde”

Il progetto di riconoscimento delle Bandiere Verdi parte nel 2008. Riservato in un primo momento alle località italiane, dal 2017 l’analisi è stata estesa anche all’Unione Europea e dal 2021 all’Africa. Nel nostro Paese, attualmente, si trovano ben 155 spiagge “bandiere verdi”.

Affinché una località possa essere presa in considerazione e classificata deve essere proposta da almeno 35 pediatri: sono proprio questi professionisti, infatti, a occuparsi del giudizio.

Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione, però, si fa riferimento a pareri e parametri forniti dalle strutture istituzionali e pubbliche italiane, come ordinanze del sindaco e rilevazioni delle Arpa regionali, preposte ai controlli ambientali. Negli ultimi due anni, sono state assegnate solo due nuove Bandiere Verdi: Montepaone Lido nel 2023 e San Salvo Marina nel 2024, nonostante ci fossero numerose candidature, dimostrando il rigore applicato dai pediatri nelle scelte. Inoltre, in 17 anni, non è stato tolto il riconoscimento ad alcuna spiaggia.

Le migliori spiagge per bambini in Sicilia nel 2024

Questo l’elenco delle migliori spiagge per bambini in Sicilia inserite nella lista delle Bandiere Verdi per il 2024. L’elenco rappresenta il supporto ideale per le famiglie che, come detto, cercano località balneari sicure e, soprattutto, a misura dei più piccoli.

Palermo:

Balestrate;

Cefalù;

Mondello;

Trapani:

Campobello di Mazara;

Tre Fontane;

Torretta Granitola;

Marsala;

Signorino;

Mazara del Vallo

Tonnarella

San Vito Lo Capo

Catania:

Catania, Playa;

Messina:

Giardini Naxos;

Lipari;

Marina di Lipari;

Acquacalda;

Canneto;

Ragusa:

Ispica

Santa Maria del Focallo;

Pozzallo;

Pietre Nere;

Raganzino;

Marina di Ragusa;

Santa Croce Camerina;

Casuzze;

Punta secca;

Caucana;

Scicli;

Sampieri ;

; Vittoria a Scoglitti;

Agrigento:

Menfi;

Porto Palo;

Siracusa:

Noto;

Vendicari.

