Sicilia, Coldiretti: “Quest’estate più acqua in diga Trinità”

Soddisfazione dopo che il Ministero delle Infrastrutture ha stabilito l'innalzamento della soglia idrica per tutto il periodo estivo

“Finalmente una risposta positiva per la diga Trinità. Dopo gli incontri in prefettura a Trapani e in Terza Commissione Ars, e grazie all’apprezzato intervento dell’assessorato regionale dell’Energia e l’impegno dei tecnici, la diga potrà contenere più acqua e quindi limitare il rischio di non averne per irrigare i terreni di tutta l’area”. Così Coldiretti Sicilia commentando quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture che ha ottenuto per tutto il periodo estivo un innalzamento della soglia idrica.

Coldiretti: “Azione fondamentale, disperdere goccio d’acqua enorme spreco”

“Si tratta di un’azione di fondamentale importanza per tutta l’area, dove si produce un ampio paniere di prodotti di grande qualità, per dare una soluzione concreta alle attività agricole – aggiunge – Di certo, in considerazione della situazione delle infrastrutture idriche, disperdere anche una goccia d’acqua rappresenta un enorme spreco e quindi in attesa che si realizzino i lavori per il pieno regime della diga questa soluzione è importante”.