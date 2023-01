Sicilia, da oggi via ai saldi nei negozi

In Sicilia sono partiti oggi, 2 gennaio 2023, i saldi nei negozi fisici e online: si potrà acquistare merce a prezzo ribassato

Lo shopping per le festività natalizie è ormai concluso.

Da oggi, però, sono scattati in Sicilia i saldi invernali nei negozi.

Sin dal mattino, i punti vendita in città e province della Trinacria sono stati presi d’assalto da chi aveva atteso a lungo gli sconti per acquistare l’oggetto dei propri desideri.

Prezzi al ribasso

Abbigliamento, tecnologia, oggettistica per la casa e chi più ne ha, più ne metta: i prezzi in calo riguardano praticamente ogni settore.

Non solo negozi fisici, tra l’altro, perchè gli sconti hanno avuto inizio anche online, favorendo chi desideri acquistare comodamente da casa con pochissimi clic.

Pc, vestiti all’ultima moda, giochi per i propri bambini: da oggi si può spendendo meno rispetto al resto dell’anno.

Scadenza fissata al 15 marzo

I saldi, al via il 2 gennaio, saranno in voga fino al 15 marzo.

Oltre che in Sicilia, infine, l’agognato periodo degli sconti ha preso il via anche in Basilicata.