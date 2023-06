Sicilia, diramata allerta gialla anche per il 6 giugno

La protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per tutte le 9 province della Sicilia in vista della giornata di martedì

Ancora maltempo in Sicilia in vista della giornata di martedì 6 giugno.

Anche per le prossime 24 ore, infatti, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo, con l’isola che dovrà ancora fare i conti con instabilità, precipitazioni e temporali.

Protezione Civile: “Attese nuove precipitazioni”

La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Nella nota 23156 viene rinnovata l’allerta gialla in tutte e nove le province.

Secondo la nota, infatti, sono attese precipitazioni “Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Per quanto riguarda i mari, invece, “inizialmente molto mosso lo Stretto di Sicilia con modo ondoso in attenuazione”, mentre i venti si prevedono “Localmente forti nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, in attenuazione”.

Le previsioni per le prossime 18-24 ore

“Dalla sera/notte di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse – si legge – anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.