Sicilia: incontro Regione-Cefpas per formazione personale sanitario

Attenzionato miglioramento rapporto di fiducia e collaborazione tra personale sanitario e utenza

Un incontro per fare il punto sullo stato dell’arte e per programmare l’attività formativa da svolgere nei prossimi anni. Si è svolto tra l’assessore alla Salute della Regione siciliana e il direttore del Cefpas di Caltanissetta, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario. Le indicazioni della Regione hanno riguardato innanzitutto, e nel rispetto della mission istituzionale del Centro, l’organizzazione di corsi di aggiornamento per tutti i dipendenti delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia.

Migliorare fiducia tra personale e utenza

È stata evidenziata, inoltre, anche la volontà di realizzare percorsi specifici di rafforzamento e miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione tra personale sanitario e utenza, per prevenire e ridurre i casi di aggressione al personale medico e sanitario.