Musica, 72 concerti e tante stelle al Sicilia Jazz Festival

Migliaia di spettatori e un cartellone ricchissimo che ha incuriosito e attratto tanti siciliani e moltissimi turisti. L’edizione 2024 del Sicilia Jazz Festival si è rivelata un grande successo.

I concerti

Sono stati ben 72 i concerti, in qualche caso progetti inediti o esclusivi, che hanno scandito la manifestazione, svoltasi dal 23 giugno al 7 luglio a Palermo, in alcuni tra i più affascinanti siti del centro storico e al Teatro di Verdura.

E non sono mancate le presenze di vere e proprie star del panorama musicale italiano e internazionale. Tra queste, Arturo Sandoval, Arisa, Ron Carter, Noemi, Veronica Swift, Philip Lassiter, Cory Henry, Take 6.

Ampio spazio è stato dedicato, poi, alle splendide realtà dei Conservatori siciliani: in particolare, ai dipartimenti jazz dei Conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera, oltre all’Istituto superiore di Studi di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, protagonisti al Ridotto dello Spasimo, allo Steri e al Real Teatro Santa Cecilia.

Una manifestazione speciale, capace di far “dialogare” attraverso la musica, star, maestri affermati e giovani talenti del jazz.

L’organizzazione

Quella appena conclusa è stata la quarta edizione consecutiva del festival, l’unico al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali. L’evento è il frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group e i Conservatori di Musica del territorio regionale, e si pone come obiettivo il coinvolgimento e la sinergia strutturale tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali.

Da 50 anni, del resto, il Brass Group ha scelto la musica jazz come strumento di dialogo e rinascita.

Ma il Jazz Festival, attraverso il linguaggio universale della musica, punta anche a valorizzare le bellezze architettoniche, le tradizioni, i talenti e le straordinarie ricchezze di una terra bellissima come la Sicilia.

La prossima edizione

E il grande apprezzamento registrato nei confronti dei vari eventi di questa edizione ha convinto gli organizzatori a confermare la manifestazione anche nel 2025. Il Sicilia Jazz Festival tornerà quindi a riempire di note la prossima estate siciliana. In cartellone si prevede già la presenza di star internazionali e Grammy Award. Per ribadire che la musica può essere messaggera di speranza e di bellezza.