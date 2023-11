Sicilia: presidenza Ars stralcia norma “salva ineleggibili”

La presidenza dell'Ars ha stralciato la norma 'salva-ineleggibili' dal maxi-emendamento alla manovrina. Decisione comunicata da Galvagno.

La presidenza dell’Ars ha stralciato la norma “salva-ineleggibili” dal maxi-emendamento alla manovrina. La decisione è stata comunicata dal presidente di Sala d’Ercole, Gaetano Galvagno alla ripresa dei lavori dopo una lunga sospensione durata oltre due ore.

La spiegazione del presidente dell’Ars

“L’emendamento non era stato concordato in conferenza dei capigruppo – ha spiegato il presidente di Sala d’Ercole Gaetano Galvagno alla ripresa della seduta – dove furono concordate soltanto norme di spesa. Per la norma che disciplina le cause di ineleggibilità servono ulteriori approfondimenti”. L’articolo è stato rinviato in commissione Affari istituzionali.