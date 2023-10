Giustizia, Galvagno: “Per governare serve lavorare insieme, no a bracci di ferro”

Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, intervenendo al convegno di studi organizzato dalla Corte dei Conti: "Non è una gara".

“Governare una Nazione non significa solo gestirne le criticità e i problemi, come purtroppo accade spesso, ma risolverli in maniera trasparente, efficace, condivisa e soprattutto funzionale”.

Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, durante il suo indirizzo di saluto al convegno di studi, organizzato dalla Corte dei Conti, dal titolo ‘Giustizia al Servizio del Paese’, in corso oggi e domani a Palermo.

Galvagno: “Lo Stato deve essere forte”

“Governare non significa condurre sistematiche gare di braccio di ferro, per stabilire chi sia più forte, ma tendersi la mano e lavorare insieme, perché a essere forte dev’essere lo Stato nel suo complesso”, ha aggiunto Galvagno.

Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; della presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra; del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli; dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Giovanni Pitruzzella.