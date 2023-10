Sicilia: pubblicata graduatoria bonus affitti, 17 mln per 12mila famiglie

Saranno quasi 12mila le famiglie che potranno usufruire del Bonus affitti per il 2021. Firmato decreto di approvazione della graduatoria.

Saranno quasi dodicimila le famiglie siciliane che potranno usufruire del Bonus affitti per il 2021. Oggi l’assessore regionale delle Infrastrutture Alessandro Aricò ha firmato il decreto di approvazione della graduatoria, cui farà seguito l’erogazione delle risorse. Il bando, emanato dalla Regione ad agosto ha messo a disposizione 17 milioni di euro per sostenere le famiglie nelle spese di locazione.

“Misura va in direzione del mio governo”

“Anche questa misura – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – va nella direzione già tracciata dal mio governo, ovvero il sostegno concreto all’economia reale per contrastare la crisi e favorire la crescita del sistema Sicilia. Il Bonus affitti, in particolare, va a beneficio di quelle famiglie che più hanno sofferto gli effetti di fasi recessive che speriamo ormai superate, cosi come va in soccorso di chi ha visto ridursi i proprio guadagni a causa del Covid. Passo dopo passo, gli obiettivi della politica del mio governo si vanno delineando: sostegno alle imprese per il rilancio delle tessuto produttivo e al reddito delle famiglie per rimettere in moto l’economia”.