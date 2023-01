Sicilia, Unioncamere: “Nel 2022 +2.399 imprese”

Nel 2022, in Sicilia, si è registrata una lieve crescita del tessuto imprenditoriale. Le iscrizioni presso i registri delle Camere di Commercio siciliane sono state 20.200 mentre le cessazioni 17.801, determinando un saldo positivo che si attesta a +2.399 imprese. Complessivamente le imprese esistenti nell’isola al 31 dicembre 2022 sono 479.058, confermando un tasso di crescita positivo di 0,50%, rispetto al 2021 quando erano 478.967 (al 31 dicembre). A fornire i dati è Unioncamere Sicilia.

“Segnali seppur di poco ma positivi – commenta il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace – Anche nel corso del 2022 la Sicilia continua a mantenere vivo il variegato tessuto imprenditoriale, composto principalmente da piccole e medie imprese. Tutte le province hanno fatto registrare un andamento positivo in termini sia di saldo sia in riferimento al tasso di crescita, con in primis la provincia di Palermo +0,81%, seguita da Messina +0,64%, Catania +0,61%, Siracusa +0,53%, ed infine Trapani e Agrigento, rispettivamente +0,26% e +0,22%”.