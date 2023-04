Sicilia, Urso: “Al lavoro con Schifani su politica industriale”

"Per i pannelli solari credo sia giusto darne una valutazione complessiva", ha detto il ministro

“Con il governo siciliano e con il presidente Schifani stiamo facendo un lavoro straordinario su tanti fronti della politica industriale. Mercoledì prossimo avremo un tavolo al Mimit, al termine di un percorso condiviso, che ci permetterà di dare una soluzione, dopo dodici anni, al sito industriale di Termini Imerese. Finalmente una procedura che darà un futuro a quell’area”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine di Vinitaly and The city, il fuori salone a Verona.

Il ministro: “Pannelli solari? Credo sia giusto darne una valutazione complessiva”

“Per quanto riguarda i pannelli solari credo sia giusto darne una valutazione complessiva, voglio ricordare che il più grande stabilimento di pannelli solari d’Europa, il più avanzato sul piano tecnologico, lo stiamo realizzando proprio in Sicilia, a Catania” ha aggiunto. “Sarà un modello per tutta Europa, e infatti già da più parti ci chiedono di replicare la stessa tecnologia”.

“Il fatto che Catania stia diventando il luogo prescelto per investimenti sulla duplice transizione ecologica e digitale, con lo stabilimento dell’Enel che produrrà fotovoltaico altamente competitivo contro quello cinese, – ha concluso – e al contempo con l’impianto di Stmicroelectronic avanzatissimo sul digitale, credo che dimostri che ci sia finalmente una politica industriale”.