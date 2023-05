Siciliani sempre più soli, in crescita anche genitori single e coppie senza figli: i dati Istat

I siciliani sono destinati a essere sempre più soli, per l'Istat entro il 2041 cresceranno a i soggetti senza compagnia o coppie senza figli.

I siciliani sembrano destinati sempre più a trascorrere la loro esistenza da soli, con figli da accudire o senza. Si tratta del quadro drammatico prospettato dall’Istat per gli abitanti dell’Isola dal 2021 fino al 2041.

In base al report realizzato dall’Istituto nazionale di statistica, in questo arco temporale saranno sempre più i soggetti che in Sicilia vivranno in solitudine, senza un compagno o una compagna accanto. Inoltre, cresceranno anche quei nuclei familiari senza figli.

Siciliani e solitudine, donne e uomini sempre più isolati

Partendo dal periodo attuale, il 2023, nell’Isola si contano 239.555 persone sole di sesso maschile, mentre sono 349.865 i soggetti soli di sesso femminile.

In base alle previsioni, entro il 2041 questi numeri aumenteranno per entrambi i generi. Si registrerà un incremento di 23.135 maschi siciliani che vivranno da soli (262.690 totali), mentre per le femmine la crescita sarà ancora più netta. Per loro, infatti, si parla di un incremento di 93.316 soggetti, per un totale di 439.355 persone che vivranno da sole.

Siciliani soli, più coppie senza figli

La crescita, come detto in precedenza, riguarderà anche quelle coppie senza figli. Dai 696.575 soggetti che vivono insieme senza prole, si passerà ai 767.074 attesi nel 2041. In parole povere, oltre 70mila in più. Di contro, si registrerà un crollo netto delle famiglie con figli al loro interno.

Il dato più preoccupante riguarda quello delle famiglie con almeno un figlio con meno di 20 anni: in questo caso – con un evidente trend di decrescita già evidente dal 2021 – si segnerà una “perdita” di 300mila soggetti. Per le persone in coppia con un almeno un figlio con più di 20 anni la defezione si aggirerà sulle 70mila unità.

Il problema della denatalità

Numeri che si legano inoltre al problema della denatalità che, come rilevato sempre dall’Istat su scala nazionale, va a colpire anche la Sicilia, seppur con numeri meno corposi rispetto alla media nazionale. In base a un altro recente report realizzato dall’Istituto, la Sicilia risulta nel 2022 essere la seconda area del Paese dove la fecondità è più alta, pari a 1,35 figli per donna.

Impennata di padri e madri soli

Allo stesso tempo, però, l’Istat prevede una decisa crescita di padri che vivranno da soli con figli a causa di relazioni o matrimoni naufragati. L’aumento riguarderà sia i padri con figli con età minore dei 20 anni sia i padri con figli di età maggiore di 20 anni, con un aumento più netto per questa seconda categoria.

E le madri da sole con figli? Per loro la crescita sarà meno netta, ma complessivamente i soggetti di sesso femminile con almeno un figlio saranno praticamente il doppio degli uomini.