La Sicilia onesta, ragazzo restituisce portafogli e vince un viaggio gratuito a Malta

Il gesto del 18enne catanese Gabriele La Terra durante una vacanza a Malta non è passato inosservato.

Una scuola di lingua inglese a Malta ha offerto un viaggio gratuito e un corso di inglese a un adolescente siciliano, premiato recentemente per aver restituito un portafoglio con 5.000 euro mentre era in vacanza sull’Isola.

Siciliano premiato a Malta

Gabriele La Terra, 18enne catanese, ha trovato il portafoglio a Paceville e lo ha consegnato alla questura di St Julian’s. Il fatto è avvenuto lo scorso mese. In segno di ringraziamento per la sua onestà e gentilezza, Clubclass English Language School ha offerto a Gabriele un corso di due settimane e un alloggio per sé e per un amico.

Gabriele ha già accettato l’offerta ed è disposto a tornare a Malta con uno dei suoi amici per seguire un corso di lingua inglese. Gabriele e i suoi amici hanno incontrato anche l’uomo che ha avuto la fortuna di ritrovare il portafoglio.

Immagine di repertorio