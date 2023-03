Sicindustria alla ricerca degli imprenditori del futuro

Al via in questi giorni il progetto “Business game”, ideato dal Gruppo Giovani dell’associazione e dall’Università Kore. Sei settimane in cui team composti da ragazzi e ragazze si sfideranno con le proprie idee aziendali

CALTANISSETTA – Sei settimane per scovare la migliore idea d’impresa. Questo è il “Business game – Start your competition”, percorso ideato dal Gruppo Giovani di Sicindustria Caltanissetta e dall’Università Kore, che vedrà protagonisti gli studenti dell’Ateneo ennese, chiamati a creare un prodotto o un servizio innovativo in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda Onu 2030 e con il processo di decarbonizzazione.

La sfida verrà affrontata da team composti da tre-quattro ragazzi e ragazze che potranno contare sul sostegno di un Giovane imprenditore che vi si dedicherà nella qualità di tutor e che ne monitorerà gli sviluppi. Al termine dei 42 giorni, una giuria composta da imprenditori e docenti valuterà i progetti presentati e procederà alla premiazione: il team che realizzerà il miglior elaborato otterrà la possibilità di partecipare alle selezioni per tirocini curriculari e extracurriculari da svolgere presso le aziende associate a Sicindustria Caltanissetta e aderenti al progetto.

“Il rapporto tra mondo dell’impresa e mondo della formazione – ha commentato il presidente dei Giovani imprenditori nisseni, Vincenzo Scerra – è fondamentale. Per questo abbiamo pensato a qualcosa che potesse coinvolgere gli studenti, stimolandone le capacità creative ma con un approccio orientato al business. Noi saremo chiamati ad affiancarli e a valutarne la capacità di innovazione, lo sviluppo del pensiero manageriale e imprenditoriale, la consapevolezza delle relazioni tra comportamenti e impatti economici sull’impresa, così come le abilità di leadership”.

“Sono certo – ha concluso Scerra – che queste sei settimane saranno stimolanti sia per loro che per noi e chissà che non venga fuori qualche brillante startupper”.

“Quella con i Giovani di Sicindustria Caltanissetta – ha spiegato Vincenzo Fasone, responsabile Uke Pass e professore di economia industriale – è una sinergia importante che il nostro centro ha fortemente stimolato e sostenuto. Avviamo un’iniziativa sfidante e soprattutto utile a tutto il nostro territorio”.