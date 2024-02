Sicurezza cibernetica, la Polizia di Stato cerca 177 ispettori tecnici: come presentare la domanda

La Polizia di Stato cerca 177 ispettori di sicurezza cibernetica: ecco come ed entro quando poter inviare la propria candidatura

La Polizia di Stato cerca ispettori tecnici da inserire nell’organico del settore della sicurezza cibernetica: 177 giovani avranno così la possibilità di partecipare alla sfida più attuale che la criminalità pone agli investigatori, vale a die quella sul terreno virtuale In un contesto globale che vede la dimensione online protagonista delle vite dei cittadini, delle aziende e delle istituzioni.

Criminalità comune, organizzata, Cyberterrorismo: diversi i settori in cui i nuovi investigatori cyber potranno misurarsi, con la prospettiva di un’assegnazione alla Polizia Postale, l’articolazione specialistica della Polizia di Stato ad alta vocazione tecnologica, che con la sua rete di 100 uffici su tutto il territorio nazionale, esclusive competenze e prerogative di polizia giudiziaria ed una tradizione venticinquennale, costituisce un unicum a livello nazionale ed internazionale nel settore della sicurezza cibernetica.

Ecco entro quando è possibile presentare la domanda per entrare in Polizia

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 17 febbraio 2024 alle ore 23.59 del 18 marzo 2024, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”), cui si può accedere, mediante apposito link, anche dal citato Portale unico del reclutamento.

Concorso Polizia di Stato, come inviare la domanda

Il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;

Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza, a cui si potrà accedere con tre modalità:

“Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il“Software CIE“;

“Mobile” – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;

“Desktop con smartphone” – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” . Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.

