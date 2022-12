“Forza Luca”, “Forza Sinisa”: quei tweet che sconvolgono il mondo dello sport

Le condizioni dell'ex tecnico del Bologna si sono aggravate. A confermarlo un post del direttore di Radio radio

“Forza Sinisa”. Con questo tweet di ieri mattina, a cui non ha fatto seguito alcuna spiegazione, il giornalista Clemente Mimun ha lanciato di fatto l’allarme sulle condizioni di Sinisa Mihajlovic. Tante le richieste di un chiarimento fra i commenti del post e anche parecchie critiche di utenti che non hanno gradito il messaggio che “dice e non dice”. “Tweet del genere non vanno bene – scrive KaiserPep7 – Lei è un giornalista famoso. Informi la gente o eviti di scrivere frasi del genere che lasciano tutti col fiato sospeso”. Tanti i commenti di questo tipo sul profilo del giornalista, ma anche tanta preoccupazione per l’ex calciatore che fino a pochi mesi fa era alla guida del Bologna.

Rassicura un po’ un altro tweet, inserito poche ore fa dal direttore editoriale di Radio radio Ilario Di Giovambattista, ma che di fatto conferma l’aggravamento delle condizioni del tecnico serbo che qualche anno fa si è ammalato di leucemia: “Alle 11.53 Sinisa Mihajlovic è stabile. Le notizie che rimbalzano nelle chat sono totalmente false. Vero è che nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate. È circondato dall’affetto dei suoi cari che lo confortano. Questa corsa all’annuncio è raccapricciante”.

Preoccupa anche l’addio di Gianluca Vialli alla Nazionale, scandito da un susseguente e postatissimo “forza Luca” sui social, che si associa da qualche ora all’incoraggiamento per Sinisa. Come abbiamo già scritto, è stato lo stesso ex attaccante e capodelegazione della gruppo azzurro, ad annunciato: “Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi.