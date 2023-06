A Siracusa il 16esimo convegno Gestalt Hcc Italy

SIRACUSA – Si svolgerà oggi e domani il sedicesimo convegno annuale dell’istituto Gestalt Hcc Italy, scuola di specializzazione in psicoterapia aretusea, nella cornice del museo archeologico Paolo Orsi. Durante l’evento, patrocinato dalla fondazione Inda, professori universitari e psicoterapeuti dialogheranno attorno al tema “ascoltare i sogni in una società traumatizzata, tra post-pandemia e minacce di guerra”.

“Il convegno – afferma Margherita Spagnuolo Lobb, direttrice dell’istituto siracusano – porta la nostra attenzione sul mondo, estetico e non razionale, dei sogni, e sul fascino creativo con cui evocano i dilemmi dell’anima. Per la psicoterapia della Gestalt il sogno è un prezioso strumento di comprensione della persona in relazione con il mondo”.

A chiusura di ogni giornata, i partecipanti potranno recarsi al Teatro Greco, così i temi universali proposti dagli spettacoli faranno da sfondo a questo seminario.