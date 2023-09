Siracusa, aggredisce il convivente e lo accoltella: denunciata 27enne

Armata con un coltello da cucina, una donna di 27 anni ha ferito con un fendente al gomito destro il convivente ed è stata denunciata

Nella tarda serata di ieri, gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, ove, un uomo di 36 anni ha dichiarato di essere stato aggredito dalla convivente con un coltello da cucina, riportando una ferita al gomito del braccio destro.

Per tali motivi, la donna, di 27 anni, è stata denunciata per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, allontanata dalla casa familiare.

Controllo del territorio: denunciate 5 persone

Agenti delle Volanti, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato, poiché risultati assenti, un uomo di 35 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ed un altro, di 39 anni, sottoposto agli arresti domiciliari.

Inoltre, nel corso di controlli su strada svolti nelle giornate di sabato e domenica, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 38 anni ed un altro di 68, entrambi trovati in possesso di un coltello di genere vietato.

Infine, nel corso di controlli in via Santi Amato, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo trovato in possesso di oggetti atti ad offendere.

Lo stesso, alla vista degli agenti si dava alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, veniva raggiunto e bloccato in via Calatabiano e sottoposto a perquisizione.