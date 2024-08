Siracusa, ad Augusta una “mappa” della salute degli immobili

Il Comune ha sottoscritto una convenzione con il Collegio dei geometri di Siracusa per dare attuazione al “Fascicolo del fabbricato”, strumento che raccoglie informazioni sugli edifici, privati e pubblici

Uno strumento per raccogliere tutte le informazioni sugli immobili, privati e pubblici, sulle loro condizioni al fine di garantirne la manutenzione e la sicurezza e predisporre la pianificazione dei soccorsi e dei piani di evacuazione in caso di sisma.

Si tratta del “Fascicolo del fabbricato”, previsto dalla legge regionale 13 agosto 2020, denominata “Norme per il governo del territorio”, che prevede l’obbligatorietà del possesso del documento per tutti i proprietari di immobili sia pubblici, privati ed industriali. Il Comune di Augusta ha sottoscritto, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici”, una convenzione con il Collegio dei geometri di Siracusa per la compilazione del Fascicolo del fabbricato.

Presenti il primo cittadino, Giuseppe Di Mare, il vice sindaco, Tania Patania, il responsabile dell’ufficio Urbanistica, Massimo Sulano, il presidente del Collegio dei geometri di Siracusa, Luigi Sanzaro, e il componente del direttivo, Rosario Belfiore, il capo della Ged srl Pietro Durante quale procuratore della società proprietaria della piattaforma “Effedue”.

Augusta, mappa salute immobili: l’intervento del sindaco Di Mare

Il sindaco Di Mare ha evidenziato gli aspetti importanti della convenzione sottoscritta ed in particolare quelli di avere una mappa chiara sullo stato di salute dei tutti gli immobili del Comune per potere pianificare soccorsi e piani di fuga in caso di sisma oltre a quello di dare a tutti proprietari di fabbricati l’opportunità di ottenere questo documento ad un costo in convenzione pari al 10% del valore della rendita catastale immobiliare non rivalutata, con un minimo garantito di sessanta euro di spesa. Il responsabile dell’ufficio Urbanistica, Sulano, si è, invece, soffermato sulla completezza della piattaforma “Effedue” che sarà il contenitore unico per il Comune di tutti i fascicoli del fabbricato e sarà attiva ad Augusta entro il 10 agosto.

Il parere del presidente Sanzaro

Il presidente del Collegio Sanzaro ha ringraziato il sindaco per la sensibilità e lungimiranza dimostrata, sottolineando che Augusta con questa convenzione si “pone tra quei comuni virtuosi della nostra provincia facendo da apripista agli altri comuni della Sicilia, conscio che ciò porterà, nei prossimi mesi, oltre a concreti benefici per il territorio anche la professionalità degli iscritti all’ordine professionale, come già fatto dai comuni di Noto e Palazzolo Acreide, oltre ad altri che stanno aderendo all’iniziativa”. Sanzaro ha reso noto che la piattaforma sara? presto operativa in tutta la Sicilia. L’incontro si e? chiuso con la presentazione degli aspetti esecutivi della piattaforma agli intervenuti.

Il Fascicolo, tra gli altri, contiene: copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità (Sca) con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente; copia dell’autorizzazione del Genio Civile; elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici; indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici.

Il Fascicolo del fabbricato è un documento di grande importanza per il comune di Augusta che è passato dalla zona sismica 2 alla zona sismica 1 con deliberazione della Giunta Regionale n.81 del 24 febbraio 2022. Ricordiamo che la zona sismica 1 è quella che presenta pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi terremoti.