Siracusa, espone bandiera dell’ Isis dal balcone di casa: rimpatriato tunisino

L'uomo era stato denunciato anche per istigazione e apologia del terrorismo

Espone dal balcone di casa una bandiera dell’Isis ed è stato rimpatriato. Si tratta di un cittadino tunisino, trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, che è stato rispedito nel suo Paese di origine dalla Digos di Siracusa e dall’Ufficio Immigrazione, dopo essere stato espulso dal Prefetto di Siracusa.

L’uomo, in libertà vigilata per maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie, era stato denunciato anche per istigazione e apologia del terrorismo.