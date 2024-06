Siracusa, minaccia la moglie con una pistola: arrestato 54enne

Un uomo di 54 anni è stato tratto in arresto a Siracusa dalla polizia dopo che avrebbe minacciato la moglie armato di una pistola

Un uomo di 54 anni è stato tratto in arresto a Siracusa dalla polizia dopo che avrebbe minacciato la moglie armato di una pistola. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri sera nella frazione di Cassibile. A chiamare gli agenti è stata la donna, che i poliziotti intervenuti hanno trovato in strada in evidente stato di agitazione.

Sequestrata la pistola: l’uomo è in carcere

Il marito è stato trovato dentro casa, dove gli agenti hanno anche sequestrato la pistola, una Beretta modificata con tre proiettili nel caricatore. Il 54enne su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato rinchiuso in carcere con l’accusa di detenzione di arma clandestina e minacce aggravate.

