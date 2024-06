Pedara, spara all’ex moglie ma la pistola si inceppa: arrestato 87enne

Un 87enne ha tentato di uccidere l’ex moglie di 78 anni a colpi di arma da fuoco nella villetta di Pedara. Arrestato l'uomo.

Un 87enne ha tentato di uccidere l’ex moglie di 78 anni a colpi di arma da fuoco nella villa di Pedara, il luogo in cui vivevano separati. La pistola dell’anziano, 87enne, ex dipendente delle ferrovie originario di Caserta, si è inceppata ma la sua ira è continuata a montare. Il soggetto ha colpito la donna alla testa con il calcio della pistola. La donna fortunatamente è riuscita a disarmarlo ma è stata nuovamente aggredita. Il signore l’ha attaccata con bastone che utilizzava per camminare e ha tentato di strangolarla.

Salvata dai vicini di casa

Fondamentale l’intervento dei vicini di casa che hanno udito le grida di dolore della malcapitata. La 78enne è stata così portata al sicuro e i Carabinieri hanno fermato il violento. Nella villetta risiedono pure le figlie della coppia che in quei momenti non erano in casa. Il motivo del litigio potrebbe essere relativo a un vecchio contenzioso economico tra i due. Rinvenuta a terra e sequestrata l’arma del pensionato, una Berretta calibro 7,65 con il numero di matricola cancellato. La donna è finita all’ospedale di Acireale con diverse ferite. I militari l’hanno sentita e l’uomo è stato fermato per tentato omicidio e ricettazione di arma da fuoco. L’individuo è stato condotto in una struttura protetta ai domiciliari in attesa della convalida del Gip.