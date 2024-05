Acireale, grave incidente stradale: perde la vita un motociclista di 31 anni

Per "Nando", sono state decisive le ferite riportate sul corpo dopo l'impatto.

A seguito del grave incidente in moto avvenuto intorno alle ore 15.00 di domenica 26 maggio nella frazione di Guardia Mangano (Acireale) il giovane Venerando Patanè non ce l’ha fatta. Per “Nando”, sono state decisive le ferite riportate sul corpo dopo l’impatto.

Trasportato immediatamente con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro, il ragazzo è deceduto intorno alle ore 21.00. Adesso, si indaga per ricostruire con maggiore precisione possibile l’accaduto.

Guardia, incidente mortale: perde la vita un motociclista 31enne

Un serio incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 15:00 sulla SS114 Orientale Sicula nel centro abitato di Guardia Mangano, una frazione acese. Un motociclista 31enne di Acireale ha perso il controllo della sua motocicletta di grossa cilindrata, una Agusta 1090 RR, schiantandosi contro alcuni vasi contenenti piante davanti a una pizzeria. Il centauro è stato disarcionato dal mezzo a due ruote facendo un volo di oltre 20 metri. L’uomo è rimasto senza sensi sul selciato. La corsa della moto è continuata proseguita fino a raggiungere un punto ancora più lontano. A lanciare l’allarme alcuni cittadini. Intervenuta sul luogo del sinistro la Polizia Locale acese che ha effettuato i rilievi e si sta occupando della ricostruzione dei fatti. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora e mezza.