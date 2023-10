Vergogna dopo Casertana-Catania, agguato a tifosi con spranghe e pullman di traverso

Violenti scontri si sono verificati al termine di Casertana-Catania, match che ha visto la formazione etnea trionfare per 0-4.

Momenti di forte tensione al termine di Casertana-Catania, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C Girone e vinto dai rossazzurri per 0-4. La gara che si è disputata allo stadio “Alberto Pinto” è stata purtroppo macchiata da una serie di incidenti tra tifoserie.

Casertana-Catania, cos’è successo

Così come riportato dai colleghi di Caserta News, un nutrito gruppo di ultras dal volto travisato e con addosso indumenti scuri avrebbe teso un vero e proprio agguato all’altezza dell’uscita Ospedale in via Cappuccini alle automobili di alcuni supporters locali, aggredendoli con delle spranghe.

Alcune auto avrebbero riportato dei danni alla carrozzeria. Ma non solo. Sempre nella stessa zona dei pulmini si sarebbero posizionati di traverso, impedendo così ai veicoli di raggiungere la Superstrada. Ancora da attribuire le responsabilità dell’accaduto.

Casertana-Catania, altri scontri in passato

Già in passato si erano verificati degli scontri tra ultras. Il 19 ottobre 2015 le forze dell’ordine erano intervenute per sedare dei tentativi di aggressione, con il successivo sequestro di barre di ferro e tubi di plastica. All’epoca vennero emessi anche diversi Daspo per mano della Questura di Caserta.