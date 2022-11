Siracusa, opere pubbliche, 49 milioni per rinnovare la rete idrica

Nove progetti per il recupero di condotte vecchie più di cinquant’anni: a comunicarlo, la società spagnola che si occupa della gestione. Il sindaco Italia: "Il tema idrico è centrale per Siracusa"

SIRACUSA – Nove progetti per ben 49 milioni di euro per rinnovare la rete idrica di Siracusa.

Lo ha comunicato, nel corso di un incontro con la stampa, la società spagnola Dam socio unico di Siam gestore del servizio idrico a Siracusa. Presenti i responsabili della società spagnola: il presidente della Dam, Juan Godoy, il direttore generale, Juan Ignacio Garcia, e il direttore amministrativo, Martin Estrella, nonchè i vertici della Siam.

Le condotte idriche aretusee risalgono ad oltre cinquant’anni addietro e spesso sono soggette a guasti. La società idrica ha fornito i dati relativi al 2021: sono servite 47.936 utenze, fornendo circa 195 litri per abitante ogni giorno; sono stati effettuati oltre 1.532 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per una media di 5 al giorno.

Per quanto riguarda la spesa energetica, la Siam lo scorso anno ha consumato ben 29.700.000 KWh per una spesa complessiva di 4,6 milioni di euro. Una somma che, per l’anno in corso, è destinata ad aumentare a causa del notevole aumento del costo dell’energia.

Secondo le previsioni della società, le bollette elettriche della Siam a fine anno sono destinate ad attestarsi sugli 11,5 milioni di euro. Per ammortizzare le spese, ed evitare un aumento dei costi delle bollette degli utenti, i rappresentanti della Dam hanno pensato alla possibilità di affidarsi alla produzione di energia mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici.

Inoltre si pensa anche ad un sistema di riutilizzo delle acque depurate per scopi agricoli ed all’impiego dei fanghi in impianti di compostaggio per produrre biogas. In precedenza i tre esponenti della Dam avevano incontrato il primo cittadino aretuseo, Francesco Italia.

Si è parlato della situazione della rete idrica e dell’aumento dei costi energetici, ma anche dei progetti presentati dal gruppo a Siracusa e della disponibilità a effettuare investimenti mirati al miglioramento della rete e all’efficientamento energetico della città.

Particolare attenzione è stata posta alla necessità di intervenire sulla riduzione dei costi energetici e sull’adozione di strumenti che possano incidere sui problemi di dispersione della rete, che poi producono effetti sui costi a carico dei cittadini.

“Tenevo molto a incontrare il sindaco Italia – ha affermato Juan Godoy – per conoscerci e per confrontarci su tanti punti. Da questo colloquio, oltre a un clima di cordialità e fiducia, è emersa anche una visione comune, una unità di intenti sulla strada da intraprendere per continuare a migliorare la qualità della vita della città”.

“È stato importante – ha affermato il sindaco, Francesco Italia – fare la conoscenza del presidente Godoy e consolidare i già buoni rapporti con Siam. Una visita che ho accolto con piacere. Il tema idrico per Siracusa è centrale perché gli alti livelli della dispersione di acqua lungo la rete cittadina impattano sulla qualità della vita dei cittadini e sulle bollette, oltre che sui costi dell’energia che sono aumentati in modo consistente”.

“Un confronto – ha concluso Italia – nel corso del quale, partendo da quanto accade in Spagna e altrove nel mondo, sono emerse indicazioni utili alla soluzione di questi problemi che riteniamo prioritari”.