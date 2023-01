Siracusa, a Ortigia ha riaperto Palazzo Chiaramonte

Dopo un lungo periodo di chiusura riaprono le porte della storica sede della Scuola di specializzazione in Beni archeologici che tra poco celebrerà i cento anni dalla sua fondazione

SIRACUSA – Dopo un lungo periodo di chiusura, ha riaperto i battenti Palazzo Chiaramonte a Siracusa. Si tratta della sede storica della Scuola di specializzazione in Beni archeologici (Ssba) dell’Università di Catania, che si appresta a celebrare i 100 anni dalla sua fondazione.

L’edificio di via Landolina, donato all’ateneo catanese nel 1974 dalla professoressa, Giuseppina Pistone, è una importante testimonianza del medioevo siciliano. Venne costruito nel XIV secolo durante la dominazione angioina su commissione di Manfredi Chiaramonte, allora Capitano Maggiore di Siracusa e di Lentini. Nel Settecento il palazzo era abitato dalla famiglia De Grandi, agli inizi del XX secolo la proprietà venne censita da Paolo Orsi nell’elenco degli edifici monumentali della Provincia di Siracusa come Casa Interlandi-Pistone.

All’inaugurazione hanno preso parte il direttore della Ssba Daniele Malfitana, il rettore, Francesco Priolo, e la direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche cui afferisce la Scuola, Marina Paino. Sono intervenuti anche il presidente della Struttura didattica di Architettura e Patrimonio culturale di Siracusa, Fausto Carmelo Nigrelli, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l’assessore ai Beni e alle Attività culturali, Fabio Granata, il soprintendente ai Beni culturali, Salvatore Martinez, il direttore del Parco archeologico, Antonio Mamo, e il presidente del Consorzio “Archimede”, Silvano La Rosa.

“Finalmente siamo in grado di riaprire la sede della Scuola, istituita nel 1923, seconda alla Scuola Archeologica italiana ad Atene istituita nel 1909, con il celebre archeologo e sovrintendente Paolo Orsi come primo direttore – ha dichiarato il direttore della Ssba, Daniele Malfitana -. Palazzo Chiaramonte, gioiello del XIV secolo in Ortigia, torna così ad essere il luogo primario delle attività didattiche e scientifiche, ma sarà contemporaneamente uno spazio che la comunità di Unict a Siracusa potrà utilizzare anche per seminari, convegni, manifestazioni e altre iniziative culturali”.

“Questo era uno degli obiettivi strategici quando mi sono insediato alla direzione della Scuola – ha aggiunto Daniele Malfitana – ed è stato raggiunto grazie a un entusiasmante lavoro di squadra: persone, idee, affiatamento, voglia di divertirsi a lavorare, impegno, capacità di relazionarsi tra persone, uffici e istituzioni, questa la nostra ricetta. Ma soprattutto ci ha mosso l’interesse a fare le cose per gli altri, per i nostri allievi, principalmente. E anche la gratitudine verso un territorio e una città che da sempre ci accolgono con attenzione e supporto, omaggiando così ancora una volta la benefattrice che decise di donare al nostro ateneo un edificio così prestigioso chiedendo di destinarlo esclusivamente a Scuola di specializzazione in archeologia”.

“Si riapre Palazzo Chiaramonte nel cuore di Ortigia come sede principale delle attività didattiche e scientifiche della Scuola e come spazio culturale ritrovato per Siracusa – ha detto l’assessore Granata – . Oggi è un giorno di festa per la nostra città e per l’archeologia italiana”.

Gli ambienti della Scuola avranno delle intitolazioni speciali: la sala del Consiglio didattico sarà intitolata al primo direttore, Paolo Orsi; l’aula didattica al prof. Giovanni Rizza, docente di Archeologia classica nell’ateneo catanese, a cui si deve la sua riattivazione nel 1961.

La biblioteca, infine, è dedicata a Maria Rita Sgarlata, docente di Archeologia cristiana e medievale scomparsa nel 2019, che fu vice-direttrice della Scuola, e anche responsabile della Commissione Pontificia per le Catacombe siracusane e assessore regionale ai Beni culturali, al territorio e all’ambiente. La rinnovata sede della Ssba ospiterà le lezioni a partire dal prossimo 7 febbraio.