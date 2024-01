Siracusa, pensionata sequestrata e rapinata in casa

La donna ha aperto la porta convinta che ad aver suonato fosse stato il figlio.

Brutale rapina a Siracusa ai danni di una donna pensionata. L’incubo è iniziato dopo il suo ritorno a casa, in viale Scala Greca, nella zona nord della città, accompagnata dal figlio con cui aveva trascorso la notte del 31 dicembre per salutare il nuovo anno.

La dinamica della rapina

Non appena ha chiuso la porta, avrebbe voluto mettersi a letto, ma ha sentito bussare e pensando fosse il figlio ha aperto immediatamente: purtroppo, davanti a sé ha trovato due uomini, entrambi armati di coltello. Uno dei due ha bloccato l’anziana, tappandole la bocca per evitare che urlasse, mentre l’altro ha messo a soqquadro l’appartamento in cerca di denaro e oggetti preziosi da rubare.

Hanno portato via merce di valore e soldi in contanti ma non si conosce, con esattezza, l’ammontare del bottino che, stando ad alcune fonti, sarebbe considerevole.

Alle indagini del caso sono al lavoro gli agenti di polizia per risalire agli autori di questa rapina violenta. Sono state prese le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per avere un ulteriore aiuto nell’identificazione dei responsabili che, dalla dinamica del colpo, potrebbero aver agito a colpo sicuro, conoscendo le abitudini della donna.