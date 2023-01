Siracusa, rapina in una pizzeria: spari dentro il locale

Tanta la paura tra i residenti della zona e tra i pochi testimoni della sparatoria, che sono stati interrogati

Rapina a colpi d’arma da fuoco ieri sera in una pizzeria, in via Grottasanta, a Siracusa.

Dalle indagini della polizia è emerso che a presentarsi presso l’attività commerciale sarebbe stato un solo uomo, armato di un fucile, che per intimidire il titolare avrebbe esploso un colpo, senza ferire nessuno.

A quel punto, ha preso i soldi dalla cassa per poi scappare.

Il titolare ha dato l’allarme e la polizia sta visionando i filmati delle telecamere di sicurezza per provare ad identificare il rapinatore.

Tanta la paura tra i residenti della zona e tra i pochi testimoni della sparatoria, che sono stati interrogati.