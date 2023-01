Siracusa, rifiuti: la raccolta “porta a porta” regolare per l’Epifania

Il Ccr di Targia aperto solo di mattina. Irregolare la raccolta della plastica, il turno del 10 gennaio recuperato il 13

Il settore Igiene urbana, retto dall’assessore Andrea Buccheri, informa che la raccolta dei rifiuti nella giornata di domani (festa dell’Epifania) avverrà regolarmente attraverso i servizi porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche.

Informa inoltre, il centro comunale di contrada Targia sarà in funzione dalle ore 8 alle 14. Regolarmente attivo sarà il Ccr mobile di contrada Tivoli, dalle 8,30 alle 12,30, mentre saranno inattivi quelli mobili pomeridiani di via Barresi e traversa Carrozziere.

Modifiche, tuttavia, ci saranno nella raccolta della plastica a causa della chiusura fino al 12 gennaio, comunicata nel pomeriggio di oggi, dell’impianto convenzionato con il Comune. Per effetto di tale decisione, non sarà possibile da subito conferire la plastica nel Ccr fisso e in quelli mobili; inoltre non sarà effettuata la raccolta della plastica, ma solo per le utenze domestiche, prevista nella giornata di martedì 10 gennaio. Tale turno verrà recuperato nella giornata di venerdì 13 insieme alla raccolta del rifiuto organico.

Si chiede ai cittadini la massima collaborazione nel rispetto degli orari di conferimento e nella migliore separazione possibile delle frazioni di rifiuti.