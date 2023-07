Siracusa, ruba alimentari da supermercato: denunciato 30enne

Due uomini, dopo aver rubato derrate alimentari, tentavano di allontanarsi ma venivano bloccati dalla guardia giurata

Gli agenti delle Volanti di Siracusa sono intervenuti in un supermercato in Viale Scala Greca dove due uomini, dopo aver rubato delle derrate alimentari nascondendole in uno zaino, tentavano di allontanarsi ma venivano bloccati dalla guardia giurata.

La fuga del complice

Uno dei due uomini reagiva, procurando alla guardia delle lesioni, riuscendo così a fuggire, mentre il complice, un uomo di 30 anni originario della Repubblica Ceca, veniva bloccato e denunciato per il reato di rapina dagli agenti nel frattempo intervenuti.