Siracusa, ruba due auto nel giro di una settimana: denunciato

I Carabinieri della stazione Ortigia hanno denunciato un pregiudicato del posto che aveva rubato due autovetture nel giro di una settimana

I Carabinieri della stazione Ortigia hanno denunciato per furto di auto un pregiudicato di 36 anni. La scorsa settimana aveva rubato 2 autovetture parcheggiate sulla pubblica via.

Il modus operandi



I militari, dopo aver raccolto le denunce delle vittime, hanno avviato le indagini e, attraverso le analisi delle telecamere, hanno identificato l’autore dei furti. Identico il modus operandi: forzava lo sportello del veicolo e, tramite l’utilizzo di una centralina codificata, in pochi secondi, metteva in moto l’auto e la portava via.

Auto ritrovate e restituite ai proprietari



A seguito di perquisizioni domiciliari le due auto rubate sono state ritrovate e restituite ai legittimi proprietari mentre l’autore del furto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Siracusa.