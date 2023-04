Siracusa, tre bombe carta nascoste in casa: arrestato

Gli artificieri della Questura di Catania hanno preso in consegna gli esplosivi per la successiva distruzione

Agenti della Squadra mobile di Siracusa, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Catania, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di esplosivo un 27enne, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di tre bombe carta, ordigno esplosivo artigianale, del peso di circa 150 grammi ciascuna. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Siracusa. Gli artificieri della Questura di Catania hanno preso in consegna gli esplosivi per la successiva distruzione.