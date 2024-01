Non ricorda perchè si trova sulla bici: identificato uomo in stato confusionale a Siracusa

Gli agenti del Commissariato Ortigia sono riusciti a identificare l'uomo ritrovato in stato confusionale a Siracusa

Nella tarda mattinata odierna l’uomo ritratto nella foto è stato trovato in stato confusionale a Siracusa, nei pressi di Corso Gelone. L’uomo di presumibile nazionalità stranierà, sulla trentina, non ricordava il proprio nome e non era in grado di ricordare il motivo per il quale si trovava in Corso Gelone in sella ad una bicicletta.

Gli agenti del Commissariato di Ortigia, anche grazie al prezioso ed insostituibile lavoro della stampa, sono riusciti a identificarlo: si tratta di un cittadino francese che da circa tre mesi alloggia in un hotel di Siracusa. Sono in corso i doverosi approfondimenti da parte degli inquirenti per fare piena luce su ogni circostanza dell’accaduto.

