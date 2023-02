Siracusa, Villa Reimann è pronta alla sua rinascita

Il Comune di Siracusa e da Confcommercio hanno siglato un Protocollo d’intesa per dare una nuova vita alla struttura: si andrà dalla cura degli spazi verdi alla programmazione di iniziative culturali

SIRACUSA – Un Protocollo d’intesa che spazia dalla cura del roseto che si trova nel giardino di Villa Reimann alle iniziative culturali e di promozione. È quanto sancito con il documento, siglato a Palazzo Vermexio dal Comune di Siracusa e da Confcommercio, che reca in calce le firme del dirigente del settore Cultura del Comune, Enzo Miccoli, del presidente di Confcommercio, Elio Piscitello, e del presidente di Federfiori, aderente all’organizzazione, Giuseppe Palazzolo. Pertanto i fioristi della Confcommercio, a proprie spese e con propri mezzi, si occuperanno dello “studio, della catalogazione e del recupero” del roseto. Insieme al Comune, inoltre, si prevede di svolgere un’attività di valorizzazione con iniziative aperte al pubblico.

L’accordo prevede che si svolgano, all’interno di Villa Reimann, attività promozionali, formative ed eventi culturali di elevato prestigio per la valorizzazione del territorio, oltre a “stage, laboratori, workshop progettuali, eventi di formazione e informazione organizzati in forma di team work”. L’intesa, che si inserisce in un più vasto accordo di collaborazione sancito anche a livello nazionale con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), ha una durata di tre anni, scadrà il 31 dicembre del 2025 e potrà essere rinnovata. L’intesa si colloca nell’alveo di un protocollo di collaborazione tra Anci e Confcommercio, recepito anche a Siracusa nel 2016, per l’attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile allo scopo di aumentare l’attrattività e il progresso civile della città con iniziative di promozione turistica e culturale. Soddisfatto l’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata.

“Il protocollo – dichiara – rappresenta un ulteriore tassello di quel processo di rigenerazione della Villa e del suo meraviglioso giardino botanico, iniziato nel 2018 e che ha consentito il recupero completo della dimora e la ricollocazione al suo interno delle collezioni artistiche, librarie e archeologiche. Stiamo predisponendo altri interventi per riparare i danni arrecati dal maltempo eccezionale di questi giorni. Interverremo sull’osservatorio ligneo, per ripristinarne l’agibilità, e sul muro di recinzione: insomma tanta attenzione che non riesce a “vedere” chi è aprioristicamente capace solo di critica, salvo poi usufruire per le proprie variegate iniziative della Villa e dei suoi locali rigenerati”.

“Si tratta di un protocollo importante che conferma l’impegno di Confcommercio per lo sviluppo della città – afferma il presidente di Confcommercio, Piscitello – . Come già abbiamo fatto in passato, siamo interessati ad essere parte attiva in progetti capaci di integrare le attività economiche con la cultura e l’arte che per Siracusa sono un vero e proprio volano di crescita”.

“Siamo orgogliosi – aggiunge il presidente di Federfiori, Palazzolo, – di poter finalmente dare avvio al progetto di riqualificazione del roseto, fiduciosi di portare avanti un’iniziativa che va a vantaggio di tutta la città tutelando la straordinaria bellezza dei giardini di Villa Reimann”.