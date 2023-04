Siracusa, viola divieto di avvicinamento a ex: cinquantenne finisce in carcere

Per l'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere

Incurante del braccialetto elettronico, un uomo di 50 anni, sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente per una distanza inferiore ai trecento metri, è stato colto in fallo dai carabinieri della Stazione di Carlentini (Siracusa). I militari, ricevuto il segnale di avvicinamento grazie al braccialetto elettronico indossato dall’uomo, sono immediatamente intervenuti, arrestandolo nei pressi dell’abitazione dell’ex dove si era recato, nella località balneare di Agnone Bagni. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.