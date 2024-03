VIDEO | Slovacchia, orso aggredisce due persone: città nel panico

La polizia ha fatto sapere di essere riuscita a portare il plantigrado fuori dalla città

Un orso ha terrorizzato la città di Liptovsky Mikulas, in Slovenia. L’animale avrebbe aggredito e ferito una donna di 49 anni e un uomo di 72. L’orso è stato filmato da alcuni presenti mentre balzava sul marciapiede aggredendo un passante. La polizia ha fatto sapere di essere riuscita a portare il plantigrado fuori dalla città. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi attacchi di orsi in Slovacchia, e l’ultimo mortale solo tre giorni fa, quando una donna di 31 anni è stata uccisa.

Slovacchia, per un uomo escoriazioni dopo la fuga

Venerdì 15 marzo, nella zona del Monte Sina nei Bassi Tatra, nei pressi della stazione sciistica di Demänovská Dolina una coppia di turisti è stata inseguita e attaccata da un orso bruno mentre percorreva un sentiero. I due sono fuggiti in diverse direzioni. L’animale ha inseguito la donna, una 31nne bielorussa. Mentre l’uomo ha riportato solo escoriazioni provocate dalla fuga precipitosa, la donna è stata sbranata e uccisa. Vladimíra Fabriciusová, funzionario del ministero degli Interni, dopo il sopralluogo ha dichiarato: “Abbiamo riscontrato che il corpo della vittima è stato trascinato dall’orso per una ventina di metri come una preda e possiamo quindi con ragionevole certezza sostenere che si è trattato di un attacco predatorio”.

