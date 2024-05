Si cercano volontari per le ambulanze e il soccorso nelle Isole Eolie: l’avviso dell’Asp

Le organizzazioni di volontariato interessanti dovranno garantire il soccorso a turisti e residenti sette giorni su sette e 24h su 24.

Pubblicato avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione di organizzazioni di volontariato disponibili a occuparsi del servizio di soccorso con ambulanze nel territorio delle Isole Eolie.

Ecco l’avviso pubblico e le modalità di partecipazione per le organizzazioni di volontariato – iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (runts) – interessate.

Soccorso e ambulanze alle Isole Eolie, l’avviso e il bando di gara

“Il servizio di soccorso territoriale nelle isole minori richiede una specifica organizzazione della rete di soccorso per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria, tanto alla popolazione residente che ai turisti che in particolare nel periodo estivo sono presenti nell’arcipelago. Ad oggi, il servizio del soccorso territoriale e del trasferimento del paziente è presente esclusivamente sull’isola di Lipari e di Salina, in cui insistono due postazioni medicalizzate del SUES-118. L’Azienda Sanitaria Provinciale, nell’arcipelago eoliano, assicura la presenza di n. 8 presidi di Continuità Assistenziale, uno per ciascuna isola ad eccezione di Stromboli i cui presidi sono 2, uno nell’abitato di Stromboli e uno nell’abitato di Ginostra. Tale servizio è garantito h24/7, compresi i festivi su tutto gli otto presidi”. Questo è l’incipit dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall’Asp di Messina.

L’avviso mira a individuare Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a supporto del servizio di continuità assistenziale, relativamente al soccorso degli utenti.

Soccorso alle Isole Eolie, i compiti dei volontari

Le organizzazioni di volontariato selezionate avranno il compito di:

individuare un referente per l’espletamento del servizio che si interfacci con il Coordinatore di Continuità Assistenziale del presidio di interesse;

garantire volontari h 24/7 compresi i festivi;

garantire la risposta al soccorso h24/7 compresi i festivi, mediante una utenza telefonica dedicata;

garantire ai volontari la presenza e l’utilizzo corretto dei DPI e la corretta gestione delle spese di manutenzione delle attrezzature, senza oneri per l’Asp di Messina;

operare attenendosi alle vigenti leggi nazionali in materia di sicurezza e aggiornamento;

assicurare l’alloggio per il personale volontario;

provvedere alla sanificazione dei mezzi di soccorso.

Requisiti

Le organizzazioni di volontariato che intendono partecipare all’avviso per il soccorso nelle Isole Eolie dovranno:

Essere iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (da almeno 6 mesi);

Garantire il servizio h24, sette giorni su sette e anche nei festivi;

avere ambulanze adeguate alla viabilità del territorio. Sono a carico dell’Asp di Messina la fornitura e i materiali sanitari per il servizio di soccorso. Per le apparecchiature, l’Asp garantirà fornitura e manutenzione solo per i mezzi di proprietà dell’Azienda sanitaria provinciale.

Durata del servizio e rimborso spese

Il servizio di soccorso volontario durerà un anno dalla stipula della Convenzione con la società interessata. Per le spese mensili, comprensive dell’importo al netto di IVA, verrà riconosciuto un rimborso spese di importo non superiore a:

1.500 euro per le Organizzazioni di Volontariato che assicurano l’operato di almeno due volontari h24/7, compresi i festivi, con ambulanza fornita dall’Asp;

4.000 euro per il mezzo di soccorso fornita dall’Organizzazione di volontariato più 1.5000 euro per i volontari.

3.000 euro per le Organizzazioni di Volontariato che assumono l’operato di almeno 4 operai h24/7, anche nei festivi, senza ambulanza per mancanza di viabilità.

L’importo è liquidato trimestralmente.

Soccorso e ambulanze alle Isole Eolie, dove trovare l’avviso

Gli interessati potranno presentare la manifestazione d’interesse compilato l’apposito modulo sul sito dell’Asp di Messina (https://www.asp.messina.it/?p=405914) e inviandolo tramite PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.asp.messina.it entro il 10 giugno 2024. La domanda deve riportare firma e data, più la fotocopia del documento d’identità valido del Rappresentante Legale dell’Organizzazione partecipante.

