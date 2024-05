Estate 2024, da Lampedusa a Ibiza: le città e i luoghi da visitare

Grande interesse per Lampedusa, per la Grecia, le Baleari e le mete esotiche come Costa Rica, Panama e Surat Thani, in Thailandia.

Con il definitivo avvicinarsi della bella stagione, del caldo e del sole, nella mente di molti si ripete in testa una domanda: quali sono le città e i luoghi da visitare nell’estate del 2024? Come ogni anno, in cima alla lista dei desideri di migliaia di turisti ci sono le mete esotiche come Costa Rica, Bangkok o la tanto sognata New York.

Tuttavia, resta molto forte il richiamo della Croazia, delle Baleari, delle isole greche (Mykonos, Zante e Creta le più gettonate) e della Sicilia, con Lampedusa sempre più in crescita come meta attrattiva anno dopo anno.

Estate 2024, Lampedusa tra le mete più ricercate

Tra le città da visitare nell‘estate 2024, grande attenzione ancora una volta al Mediterraneo. Come sempre, la Sicilia è una terra molto affollata durante la stagione estiva e, anno dopo anno, Lampedusa sta crescendo sempre di più in termini di appeal. Con il suo mare trasparente e un panorama naturalistico come pochi, infatti, l’isola è sempre più gettonata dai turisti e rientra tra le mete estive più consigliate del 2024.

Estate 2024, le città e i luoghi da visitare

Di seguito, alcune tra le mete dell‘estate del 2024 più gettonate tra gli esperti di viaggi e turismo. Come detto, grande interesse per Lampedusa, per la Grecia, le Baleari e le mete esotiche come Costa Rica, Panama e Surat Thani, in Thailandia.