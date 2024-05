Dossier Turismo: le mete imperdibili

Il Quotidiano di Sicilia ha voluto dare il giusto spazio al turismo raccontando le eccellenze, e non solo, del territorio, con l’obiettivo di far esprimere alla nostra terra tutte le sue reali potenzialità

Luogo di sole, mare, storia, cultura e tradizioni. Un’Isola di straordinari tesori e posti da scoprire e riscoprire. Tutto questo è la Sicilia, che guarda al turismo come a uno dei principali settori dell’economia, fondamentale per il proprio tessuto produttivo. Un comparto, quello ricettivo, cui il Quotidiano di Sicilia vuole dare il giusto spazio raccontando le eccellenze, e non solo, del territorio, con l’obiettivo di far esprimere alla nostra terra tutte le sue reali potenzialità.