Viaggi “a costo zero” in treno per i giovani alla scoperta dell’Europa: tutte le informazioni utili

Verranno rilasciati 35mila titoli di viaggio insieme a sconti per vitto, alloggio e attività culturali. Le candidature sono aperte fino alle 12 di martedì 30 aprile 2024.

Grazie al programma DiscoverEU della Commissione Europea, i giovani nati tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 avranno la possibilità di fare dei viaggi gratis in Europa usando il trasporto ferroviario.

Sul Portale europeo dei giovani, un quiz determinerà la graduatoria per il rilascio di 35mila titoli di viaggio insieme a sconti per vitto, alloggio e attività culturali. Le candidature sono aperte fino alle 12 di martedì 30 aprile 2024.

Viaggi gratis in Europa per i giovani: il progetto

Istituito nel 2018, attualmente DiscoverEU è inserito nel programma Erasmus+ 2021-2027. Il progetto mira a comprendere meglio la storia e le culture che compongono l’Unione Europea oltre a migliorare le competenze linguistiche. Finora il programma finanziato da Bruxelles ha rilasciato 284mila pass gratuiti.

Per partecipare e provare a vincere uno dei viaggi gratis in Europa per i giovani, bisogna soddisfare dei requisiti specifici.

Il programma è rivolto ai ragazzi nati tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 residenti nell’Ue o in uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Per ottenere il pass ferroviario bisogna superare un quiz composto da 6 domande da compilare in via telematica sul Portale Europeo dei giovani: cinque quesiti sono a risposta multipla, uno di “spareggio”. Al termine delle procedure, la Commissione Europea stilerà la graduatoria finale e offrirà i 35mila biglietti ferroviari fino a esaurimento.

I vincitori avranno la possibilità di usufruire del titolo di viaggio gratuito tra il 1 luglio 2024 e il 30 settembre 2025, per un periodo massimo di 30 giorni.

Informazioni aggiuntive

Il programma DiscoverEU per viaggi gratis in Europa per i giovani, oltre al pass ferroviario, include il rilascio di una carta europea che dà diritto a sconti per vitto, alloggi, traporti locali, sport e visite culturali.

I partecipanti, inoltre, possono scegliere se viaggiare da soli o in un gruppo di 5 persone al massimo. In quest’ultimo caso, prima di inviare la domanda, deve essere nominato un capogruppo che compila il modulo e risponde al quiz. Una volta presentata la domanda, il capogruppo riceve un codice utile alla registrazione dei dati da parte degli altri membri.