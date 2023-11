Soccorso dai sanitari del 118 in via Molfetta si è buttato dall'ambulanza ed è ora in condizioni disperate al policlinico Umberto I.

Soccorso dai sanitari del 118 in via Molfetta, al Quarticciolo, si è buttato dall’ambulanza ed è ora in condizioni disperate al policlinico Umberto I. E’ successo pochi minuti fa. L’uomo, un 27enne di origini gambiane, era stato caricato a bordo dal personale medico dal quale si è divincolato aprendo il portellone del mezzo ma cadendo rovinosamente in strada.