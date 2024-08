VIDEO | Strage in hotel, attentato terroristico vicino a noto lido: decine di morti in Somalia

Attacco già rivendicato da al-Shabaab, bilancio purtroppo destinato ad aggravarsi.

Il gruppo terroristico islamico al-Shabaab ha rivendicato l’attentato terroristico contro un hotel e la popolare spiaggia Lido Beach di Mogadiscio, in Somalia.

Il bilancio, già gravissimo, è destinato a peggiorare nelle prossime ore.

Al-Shabaab, attentato terroristico nella spiaggia di Mogadiscio

Le autorità hanno riferito come un attentatore suicida si sia fatto esplodere all’ingresso del Beach View Hotel ieri sera e gli altri affiliati di Al-Shabaab abbiano cercato di prendere d’assalto l’albergo sparando anche in spiaggia. Lì, in uno dei luoghi turistici più noti della Somalia, si trovavano molte persone. Gli scontri con le forze di sicurezza sono proseguiti fino alle prime ore del mattino.

Pochi minuti dopo, i terroristi e le forze di sicurezza somale hanno iniziato uno scontro a fuoco nell’hotel che si è protratto per ore e si è concluso con la morte di tutti gli assalitori, come confermato dall’agenzia di stampa ufficiale somala Sonna. La polizia ha anche confermato che sarebbe stata disinnescata un’autobomba parcheggiata vicino al luogo dell’attentato. Al Shabaab ha rivendicato la responsabilità dell’attacco in una dichiarazione rilasciata dai media vicini al gruppo.

Il bilancio

Almeno 32 persone uccise e altre 63 ferite: è questo il bilancio, purtroppo ancora in fase di aggiornamento e destinato quindi ad aggravarsi, dell’attentato registrato nelle scorse ore a Mogadiscio (Somalia).

Video da X – @BaidoaU, foto di Adnkronos