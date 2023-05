“Sono latitante”, 24enne si paragona a Riina su facebook: arrestato per strada

Costa caro, a un giovane sfuggito alla pena detentiva, l'atteggiamento irridente nei confronti delle forze dell'ordine.

Come darsi la zappa sui piedi scavandosi la fossa da solo. Insomma, chissà cosa sarà passato per la testa del giovane 24enne che, sfuggito da qualche settimana alla sua pena detentiva, su Facebook, decide di postare il seguente messaggio: «Sono un latitante», accompagnato da una sfilza di emoticon irridenti le forze dell’ordine. Le stesse che non hanno perdonato la sua sfacciataggine.

L’arresto

Le manette sono scattate ieri sera a Olbia, con i carabinieri della Compagnia di Ozieri che hanno individuato il “novello Totò Riina” (sul social si paragonava al boss Corleonese) mentre passeggiava per le vie del centro. Dopo il fermo, l’arresto e il trasferimento presso il carcere sassarese di Bancali.