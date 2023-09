Sorpreso a guidare scooter senza patente a Scoglitti, denunciato 66enne

L’uomo è risultato alla guida del veicolo senza la patente poiché gli era stata revocata qualche tempo prima

I carabinieri di Scoglitti, in provincia di Ragusanel corso dei consueti servizi preventivi finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale, hanno sottoposto a controllo un uomo vittoriese di 66 anni, mentre percorreva a bordo del proprio scooter alcune strade meno frequentate di Contrada Anguilla, probabilmente ritendo che, in una zona isolata, sarebbe stato più difficile incappare in una pattuglia.

Gli accertamenti

Di fatto, all’esito degli accertamenti effettuati dai militari, l’uomo è risultato alla guida del veicolo senza la patente poiché gli era stata revocata qualche tempo prima, comportamento peraltro reiterato nell’ultimo biennio. Per lui è scattata la prevista denuncia a piede libero e il conseguente sequestro amministrativo dello scooter.